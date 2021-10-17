北部都會區擬東延北環綫　村民冀加快進度發展動態經濟

本年度《施政報告》聚焦北部都會區的發展，不過由於其涉及範圍極大，政府許多具體措施仍處於研究階段。今日（17日）有議員舉辦傳媒導賞，介紹多個即將發展的北部都會區重要據點。當中連接深圳蓮塘口岸的香園圍邊境管制站旁建設了堆填區，亦正研究將上水屠房搬遷而至，有被涵蓋於發展區域範圍內的新界居民對發展該地表示歡迎，但認為該口岸附近應發展動態經濟，而非發展厭惡性設施，加上鐵路等建設需發展20年，時間過長，直言「骨頭打鼓都未見到條鐵路」，促政府加快速度發展。

《施政報告》提出興建5條鐵路，當中提出將北環綫從古洞站東延，連接尖鼻咀及白泥的自動捷運系統，其中一站亦包括連接深圳蓮塘口岸的香園圍邊境管制站，惟該地區雖然作為本港第一個人車直達口岸，但發展較慢，旁邊大多為農地，並設有堆填區，未來亦或會把上水屠房搬遷至該地。議員劉國勳表示，政府提議東延綫使用輕鐵、架空等鐵路方式不可取，必須要用重鐵，尤以地下鐵形式發展為佳，以免阻礙地面上發展空間，加上未來預計該地有20萬人口增加，認為輕鐵不能承受人口負擔，亦難以連接深圳口岸的地鐵站。

而對於北環綫興建需時，或會拖慢新田科技城及河套區的發展，劉認為北環綫「支綫可以起得快過正綫」，因他認為新田科技城及河吐區的完成時間比北環綫正綫更早，加上深圳有7號綫，福鄰及皇崗站已建好，隨時可以運作，其車站更預留一層待香港接駁過去，故劉認為可先興建支綫由皇崗連接港深創科園及洲頭，以便優先發展港深科技園及新田科技園等地。

對於原先於沙嶺發展的殯葬城，劉國勳表示雖已縮小規模，惟仍太過接近發展的中心地帶，建議可發展成大學城及醫療設施，同時大力改善交通。劉國勳又稱，未來將會把北部都會區導賞團恒常化舉辦，同時亦會舉辦專題講座等，並宣布將成立香港北部都會發展聯盟，以為政府提供建議，促進政府與民間的交流。

打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明則表示，打鼓嶺一帶共600多公頃，與深圳山水地相連，在得知政府即將發展北部都會區、於打鼓嶺增加6個站後，當地居民均感到非常興奮，惟認為發展20年時間過長，又指「當地居民守土地都守了幾百年」，期望政府屆時可共同發展共同富裕。又提到羅湖、文錦渡、香園圍一帶近深圳口岸，應多發展動態經濟，而非設立厭惡性設施，例如香園圍邊境管制站附近的堆填區，為居民帶來臭味、空氣及環境污染等影響，她建議堆填區及屠房等厭惡性設施應搬離口岸，該地區宜發展商貿、住宅、或是康樂休憩設施，甚至堆填區應以垃圾焚化爐取代，堆填區遷出並騰空土地。

居於北部都會區發展範圍內的鳳凰湖村村長易渭東稱，已居於當地60多年，全村約有50戶，已建丁屋的約10至20戶左右，對於今次施政報告內容十分期待，因居於打鼓嶺禁區已被禁了70年，現時可有更完善發展。又指居民多為開農場，自已亦有種植士多啤梨，期望政府日後可安排農民原區重置，因搬遷對於生計影響好大，促以換地形式，而發展亦要共商共建共享，如強迫搬遷，居民「反應會好大」，但仍會盡量配合，強調村民不會阻礙發展。