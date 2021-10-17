9月機場貨運量較去年同月上升17.9%　旅客急劇倍增

香港機場管理局今(17日)公布香港國際機場今年9月份航空交通量。在9月，機場貨運量較去年同月上升17.9%至455,000公噸。機管局指，貨運需求於上月持續強勁，機場的進口及出口貨運量繼續錄得同比雙位數增長。月內以往來北美及東南亞的貨運量升幅最為明顯。

與此同時，由於去年同月的低基數，9月的機場客運量及飛機起降量，較去年同期分別急增127.4%及32%至227,000人次及13,920架次。

上月，香港國際機場每天處理客運量逾7,000人次，佔2019年同月疫情前水平約 5%。上月，來自中國內地出境轉機往歐洲及北美的旅客量錄得顯著升幅。

於今年首九個月，機場的貨運量上升13.1%至360萬公噸，客運量及飛機起降量則分別同比下跌89%及18.6%至941,000人次及101,425架次。在過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別同比下跌95.2%及39%至120萬人次及137,520架次，貨運量則上升8.3%至490萬公噸。

為持續提升香港國際機場的卓越航空貨運效率，機管局推出了「香港國際機場貨運數據平台 HKIA Cargo」。這個平台備有最新智能技術，並建立安全可靠的網絡，連繫供應鏈上的主要持份者，例如空運貨站營運商、貨運代理、運輸商及航空安檢設施營運商。

這個採用了區塊鏈技術的業界平台，能更有效追蹤付運貨物，以統一方式進行溝通及資訊交流，並將工作流程同步化及標準化，同時推動無紙化工作環境。這個平台符合國際航空運輸協會的 One Record 標準，以配合全球業界的未來數碼發展。