更新港版健康碼方案　政府已轉交內地審視

創新及科技局局長薛永恒於電視節目上表示，用於往返粵港澳三地時能獲豁免檢疫的「港版健康碼」，該局已配合內地的防疫政策及風險管理，就更新港康碼提出多個方案，並將其提交至食物及衞生局。據他所知，當局已經把方案轉交內地相關部門審視。

薛指政府提出的不同更新方案中，包括市民須自行記錄每天行蹤；由政府制訂高危地方的名單，方便市民檢視過去14日或21日內有否到過名單上的地點；另外也會考慮在經「安心出行」使用者的同意下，上載應用程式內的行蹤資料。

他補充，以上所有方案的工序及技術已經存在，但需考量到各種社會因素才實行。薛表示自己對於各個方案抱著開放態度，把決定權交給衞生專家。

食物及衞生局長陳肇始本月13日在電台節目中亦透露，當局在研發港康碼時，會參考澳門的「綠黃紅三色碼」模式，如記錄用戶行蹤、提供核酸檢測及接種疫苗記錄等資料。她表示政府不希望通關會增加內地任何額外風險。

另外，工聯會會長吳秋北被問到全國人大常委譚耀宗不獲批准出席在北京舉行的人大常委會會議時，表示不清楚具體情況，僅指中央現時對防疫揸得較緊，相信與全世界疫情、變種病毒的發展有關，而香港的情況與內地不一致，香港要更強調與內地的聯防聯控一致，方可改善通關。

至於健康碼安排，吳認為不論使用香港系統，或是內地系統，一定要互通方可追蹤病源，現時需要鼓勵更多市民有公共衞生的責任、意識，有追蹤功能的健康碼是有效的措施，強調相信如果與內地有業務交流的人願意自願參與安排會有幫助。