政Whats噏：穆家駿釀「球衣風波」大災難　仲夠膽做公關宣傳？

身兼民建聯成員嘅中學老師穆家駿喺東京奧運舉行期間，因喺Facebook(Fb)發表惹火言論，掀起「球衣風波」遭各界抨擊，搞到民建聯一身蟻！之但係喺新一屆青年民建聯出任副主席嘅佢，竟然仲可以主力負責宣傳公關工作。雖然佢負責對外公關工作，但今日（17日）就缺席傳媒茶敍，唔通係怕被當面問起事件而選擇再度「潛水」？

事緣穆7月時喺Fb專頁發文「強烈譴責」香港羽毛球「一哥」伍家朗喺出戰男單分組賽時，身穿冇印上香港區旗標誌嘅球衣。穆事後畀網民圍插，需要就言論語氣過重致歉，更曾關閉Fb專頁「潛水」，相隔一個多月先再靜雞雞「上水」。

釀成公關災難嘅穆都可以負責宣傳公關工作，究竟佢哋係點做呢個決定呢？青年民建聯主席施永泰就回應話，相關程序係先由個人自薦，再通過黨內及青民挑選，又指穆係黨內較有名嘅KOL，經營嘅YouTube頻道及微博都有大量追蹤人數喎。

不過，穆自風波後較少公開露面，對於佢幾時先會再公開現身呢，施就話由於茶敍原本喺上周日（10日）舉行，當日穆亦可出席，惟最終改期至今日舉行，佢因為要出席清華大學網課所以先冇現身。

其實穆自風波發生後搞到一鑊粥，但只係匿埋做「鍵盤戰士」，從來冇公開現身回應，依家仲搵佢負責公關工作，難道唔識死，唔怕再有新一波公關災難發生咩？