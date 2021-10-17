調查指52%人認為買樓是妄想 團體促政府增加白居二名額
2021年10月17日 14:00
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關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組就青年婚姻及住屋期望進行調查。
不少港人窮一生精力都是為了買樓，有團體在上月向923名18至45歲市民進行調查，發現有60%人打算結婚，不過有38%人會因為買樓而推遲了結婚的考慮，另有52%人形容買樓是「妄想」。團體建議政府進一步增加更多資助房屋供應，增加「白居二」名額。
關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組在上月2日至25日在網上及街頭訪問了900多名市民。調查結果顯示，有60%人打算結婚，當中以20至29歲人的結婚意向最高。
整體受訪者當中，有60%人同意買樓是決定結婚的先決條件，亦有71%人認同買樓是與伴侶生育的先決條件。另有38%人指會因為買樓而推遲了結婚的考慮。
被問到目前買樓最大的困難，有72%人認為是不夠首期，亦有71%人指是因為供不起，亦有55%人指是因為單位面積太細。被問到以目前的經濟能力，在港買樓的狀況，有52%人指是「妄想」（想也不用想）、有21%指是幻想。
團體認為，調查結果顯示受訪者對於將來或婚後考慮置業的意欲不低，但在樓價的負擔上，以及能成功置業的態度都較為消極，不少人都會期望申請居屋。團體建議政府加快興建單位，進一步增加白表居屋第二市場計劃名額，並研究借助私人市場供應，推出更多資助房屋。