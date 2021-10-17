調查指52%人認為買樓是妄想　團體促政府增加白居二名額

不少港人窮一生精力都是為了買樓，有團體在上月向923名18至45歲市民進行調查，發現有60%人打算結婚，不過有38%人會因為買樓而推遲了結婚的考慮，另有52%人形容買樓是「妄想」。團體建議政府進一步增加更多資助房屋供應，增加「白居二」名額。

關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組在上月2日至25日在網上及街頭訪問了900多名市民。調查結果顯示，有60%人打算結婚，當中以20至29歲人的結婚意向最高。

整體受訪者當中，有60%人同意買樓是決定結婚的先決條件，亦有71%人認同買樓是與伴侶生育的先決條件。另有38%人指會因為買樓而推遲了結婚的考慮。

被問到目前買樓最大的困難，有72%人認為是不夠首期，亦有71%人指是因為供不起，亦有55%人指是因為單位面積太細。被問到以目前的經濟能力，在港買樓的狀況，有52%人指是「妄想」（想也不用想）、有21%指是幻想。

團體認為，調查結果顯示受訪者對於將來或婚後考慮置業的意欲不低，但在樓價的負擔上，以及能成功置業的態度都較為消極，不少人都會期望申請居屋。團體建議政府加快興建單位，進一步增加白表居屋第二市場計劃名額，並研究借助私人市場供應，推出更多資助房屋。