市建局將在西灣河先導調查市區重建意願　料最快年底完成

市區重建局早前指將就黃大仙及西灣河等舊區進行地區規劃研究工作，市建局行政總監韋志成今日(17日)在網誌表示，將在西灣河舊區率先進行「市區更新需求先導調查」，了解業主對重建的意願，收集對不同市區更新策略的期望，研究範圍由東至柴灣道、西接英皇道的土地，面積約24公頃。「先導調查」將會針對分布在筲箕灣道兩旁樓齡超過30年、合共約250幢樓宇，並將於短期內向業主發信，邀請業主參與問卷調查，以了解樓宇現況，預計最快今年年底完成，最快明年開始分析數據。

韋志成指，西灣河範圍相對油旺、荃灣和深水埗等地區研究為細，較易處理。此外，該區涵蓋不同類型的樓宇，包括私人樓宇及部分合作社樓宇，而且區內有不少老舊社區設施，以及未被善用的土地和閒置用地，如公廁、垃圾站和露天停車場等，故挑選西灣河作先導調查。

至於將向業主發放的問卷調查，韋稱將主要分為兩大部分，第一部分將邀請業主填寫單位的基本資料、屬於自住、出租或空置，第二部分則收集業主所屬樓宇的現況，包括是否已成立業主立案法團、已聘請物業管理公司，樓宇內有沒有劏房等問題，期望透過調查了解業主對其單位或樓宇未來納入舊區更新方面的意見。

此外，他又提及早前完成的「油旺研究」，指當局可以透過轉移地積比，盡用土地發展潛力，亦可以整合街道，適當增加可建樓面面積等，並將在深水埗和荃灣進行類似研究，獲得董事會支持後盡快開展研究，期望可在2年內相繼完成。

另外，發展局局長黃偉綸亦在網誌表示，正聯同相關部門與市建局，就「油旺研究」建議的規劃工具，例如轉移地積比、街道整合等，制訂執行細節，期望明年完成相關工作。至於市建局將在荃灣及深水埗舊區開展同樣的地區規劃研究，則可運用「油旺研究」提出的概念和規劃工具，審視區內的土地用途、道路規劃、休憩空間及社區設施等情況，為這兩個地區制訂規劃及重整藍圖。