政Whats噏：民主黨知衰　網頁刪涂謹申等人區議員資料

政府要求區議員宣誓後，大量民主派區議員辭職，再加上有區議員被政府取消資格(DQ)，就連民主黨(白鴿黨)嘅區議員人數都寥寥可數。不過，白鴿黨唔知係自顧不暇定想充大數，日前網頁上仲有包括涂謹申被DQ嘅區議員記錄，而喺東網報道有關件後，該黨就知衰嘞，今日(17日)就刪除咗相關資料。

話說本來係油尖旺區議員嘅涂謹申，上個月24日出席九龍區嘅區議員宣誓，5日後被列入10名遭政府DQ嘅區議員名單；隨後輪到新界東嘅區議員喺本月4日宣誓，當中16名區議員被DQ，沙田係重災區，佔咗9個，包括白鴿黨嘅吳定霖同鄭則文。

之不過，涂謹申、吳定霖同鄭則文3人嘅名同照片尋日都仲出現喺白鴿黨網頁中嘅區議員部分。「有趣」嘅係，白鴿黨刪啲唔刪啲，因為同涂謹申一齊被列入DQ名單嘅觀塘區議員兼白鴿黨副主席梁翊婷，就已經消失於該黨嘅區議員資料欄，所以真係唔知白鴿黨係唔小心，定係管理員出錯。不過當東網尋日指出網頁問題之後，白鴿黨就終於知衰，刪除返涂謹申3人嘅資料，可能唔想誤導市民啩！