海洋公園「哈囉喂」暗藏梯級累多人受傷　女士雙膝出血

兩度獲政府撥出逾百億港元救亡的海洋公園，其「哈囉喂」活動較受歡迎，繼去年因疫情暫停一年後，今年捲土重來為求止蝕，不再「見紅」。然而，其活動從上周四(14日)開始，便有遊客「玩到出血」。有遊客黃小姐昨(16日)玩其中一個「鬼屋」時，在轉角的樓梯不慎跌倒，雙膝隨即流血不止，至今日(17日)傷口腫起，下床需要他人攙扶，未能上班。黃小姐指同行有數人亦有受傷，批評園方工作人員未有清晰指示，只顧叫他們向跑，而「鬼屋」內亦較暗，難以察覺有梯級，以致有意外發生。她指曾嘗試向公園投訴反映，但只被當作「個別事件」敷衍了事。

為防止疫情傳播，今年海洋公園「哈囉喂全園祭」以開放式景點，取代以往的封閉式鬼屋。遊客需要另外額外付280港元購買追加門票，以進入3個指定景點，但仍吸引不少人前往。黃小姐昨一行10人參與公園的哈囉喂活動，並購買了追加門票，在進入其中一個景點「屍襲逃亡」時，工作人員向他們表示要逐個入內，並且一內進後便要拼命地跑。她聽畢後按其指示跑，但在一個轉角位置遇上梯級，便不慎跌倒。黃小姐指當下來不及反應，從景點出來後才見雙膝擦傷流血，另外同行的2名友人亦有跌倒，工作人員隨即為他們用消毒藥水與膠布包紮，但黃指過了兩小時傷口仍在滲血，最後沒有玩其餘兩個景點便離開。她指今早醒來，膝頭位置腫起，出現瘀血，下床亦感痛楚，需要他人攙扶，便去診所接受治療，醫生亦着她不要上班，在家休息數天。

黃小姐指原本景點的設定是要找「血清」，期間會有喪屍追捕，場內非常昏暗，而且不准帶電話入內，無法使用照明功能，在追逐間其實非常危險，工作人員不應未有解釋清楚路線便叫他們奔跑，又續指假如他們一行10人亦有3人在差不多位置受傷，認為該處是一個黑點，應設有指示牌。「哈囉喂全園祭」其餘2個指定景點為「鬼上身事件簿」與「陰濕奪寶」，並在上周四起開放至本月31日。

事實上，海洋公園哈囉喂安排不周，有人受傷甚至喪命早有前科。在2017年，一名21歲青年在鬼屋瞓棺材瀡滑梯後，疑摸黑行錯方向，走到後勤設施位置時被一個下降的棺材砸中頭部近頸位置，送院搶救後不治。

東網記者正向海洋公園查詢。