工會建議高利潤企業應徵17.5%利得稅　倡設減貧辦及減貧專員

本港貧富懸殊問題嚴重，適逢今日（17日）是聯合國國際滅貧日及中國全國滅貧日，有政黨提出一系列滅貧倡議，包括高利潤企業利得稅提升1個百分點，徵收17.5%；調整最低工資檢討機制，改為一年一檢；設立減貧辦及「減貧專員」；訂立清晰減貧目標等，紓解貧富懸殊愈趨嚴重的情況。

該工會提出多項建議，包括高利潤企業徵收17.5%利得稅，即提升1個百分點，指應評稅利潤高的企業需有更多承擔；最低工資改為一年一檢，並改善金額調整機制、取消政府外判制度，有長期服務需要的工作崗位，逐步改以公務員合約條款聘用，免除中間剝削問題；實行綜合退休保障方案，改善強積金制度，設「通脹+1」保證回報，由政府為低薪僱員代供強積金；在政務司司長辦公室下設立「減貧專員」及減貧辦，專責專職處理減貧工作。

九龍東總幹事鄧家彪表示，政府訂立減貧策略，必須以減少貧窮人口為目標，扶貧減貧工作亦要整合政府多個部門的服務，例如社會福利署、房屋署、勞工處等等，同時結合地區行政，方可更了解實際貧困情況。他建議，可先選擇一至兩個地區作試點，最終政策扶貧減貧功效，例如近十年貧窮人口最多的觀塘區、貧窮人口增幅最多的沙田區等，從而掌握政策對減貧的實際作用。

對於近日勞工及福利局局長羅致光建議強積金強制轉為年金，鄧坦言不是天方夜譚，因現時強積金只能夠一筆過取出，以年金方式提取對某部分打工仔的退休規劃確實有幫助，惟有不少打工仔的強積金累積金額不多，若以20萬港元計算，於現時的計劃下，每月只能領取1,000多港元，建議完善公共年金制度和按揭、保證跑贏通脹的回報及設立可退回的機制。

勞工界多次要求最低工資採取一年一檢，惟勞工及福利局局長羅致光曾表示，若一年一檢的話，打工仔有可能會被減薪，議員陸頌雄批評，政府以個別一、兩年需要減薪的數據去嚇打工仔，形容現時制度「今年討論去年數據明年調整」，令一眾打工仔的收入滯後。會長吳秋北直言，對羅的說法感到反感，兩年一檢、十年一檢同樣有可能減薪，反對以恐嚇的說法阻止打工仔爭取一年一檢。