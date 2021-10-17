黑幫內訌釀3宗暴力案　警連續兩日反黑拘17人

警方東九龍總區於上周五及昨日(15至16日)，進行代號「犁庭掃穴」的反黑行動，搜查超過70個地點，包括多間酒吧、娛樂和派對場所。行動中共拘捕17名男子(14歲至59歲)，涉及的罪行包括傷人、自稱三合會社團的成員、刑事恐嚇及藏有攻擊性武器等。

東九龍總區刑事部反黑組總督察邱宗泰表示，行動主要針對一個活躍區內的幫派，因恩怨及私人利益發生內訌，導致上周二(12日)在秀茂坪及觀塘區，連續發生3宗刑事恐懗及傷人案件，一班在網吧的無辜市民，因被誤會為黑幫成員而受到襲擊，令他們受到不必要的傷害。案中共5人受傷，包括黑幫成員及無辜市民，警方對此行為絕對不能容忍。

因此東九龍總區連同將軍澳、觀塘、秀茂坪及黃大仙警區的刑偵探員，在機動部隊配合下進行搜查及拘捕行動。17名疑犯大部分有黑幫背景，10人為21歲以下的青少年，當中兩人為該3宗暴力案件的幕後主腦。現時11人仍被扣查，其餘6人則獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。警方亦同時扣查兩輛涉案私家車，並在其中一名18歲疑犯家中搜獲一把東洋刀，故他亦涉嫌藏有攻擊性武器被捕。警方繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

據悉，年紀最細的14歲疑犯為學生，涉案私家車主要作接應之用，相信在逃人士比被捕疑犯還多。