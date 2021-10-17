研究指疫下深水埗基層生活負擔增　75%有精神健康問題

疫情襲港兩年，基層市民生計精神受衝擊。有調查發現，深水埗區的基層居民的生活擔子持續增加，最關心的項目亦由飲食開支變成健康問題。研究又發現深水埗基層居民的精神健康不理想，75%有精神健康問題，尤其31至60歲的女士精神壓力最大。

香港基督教女青年會在7月至8月進行「十大生活擔子」調查，以實體及網上問卷形式，訪問628名深水埗區基層市民。研究發現，市民的首兩位擔子與健康有關，有近68%受訪市民擔心自己及家人健康， 亦有65.9%市民的擔心食物價格昂貴，其次為租金及燃料費昂貴。

調查機構指，雖然首5位的壓力事項與上一次於2016年的調查相同，但與健康有關的憂慮躍升至首兩位。居民亦需要額外增加支出防範疫情，包括加購買防疫物資，或由於在家時間增加而導致水電煤費用上升。

研究又指，居民感到生活壓力的事項持續增加，平均每人有12.8項，比2016年多1.8項，亦較2012年更多出2.2項。調查又發現，該區基層市民的精神健康不理想，有75%市民有精神健康問題，當中31至60歲女性平均得分更高達18分。調查機構認為婦女需要兼顧工作、照顧家庭，更要管理家庭財務，令她們感到壓力，更指有婦女認為「家醜不出外傳」，擔心被標籤而鬱於心中，更損精神健康。

阿瑩在居住了深水埗區7年，一家3口居住在200呎的套房，月租由5,500元加至現時的6,800元。疫下從事飲食業的夫婦均失業，僅靠兼職及節衣縮食以維持生計。家庭收入大減令她情緒低落，兒子的功課問題更為她增添煩惱，令她每星期有兩三日失眠。

團體建議政府設立基層醫療券，讓居民有需要時可即時尋求私家診所醫生治療，減少對自身及家人健康的憂慮，又希望當局就不同居民的精神健康需要，加強和及早介入的地區精神健康服務，並提供心理治療現金援助計劃。