政Whats噏：點名黨友言論不符事實　葉劉提醒政界KOL勿過激

自前年反對修訂《逃犯條例》風波，唔同陣營屢次傳出不實資訊且被廣泛流傳，如要阻截假消息散播，意見領袖(KOL)可謂係責無旁貸。議員葉劉淑儀今(17日)出席一個KOL比賽致詞時，就以黨友劉文杰喺社交平台上傳嘅影片中有唔正確內容為例，重申評論時事反應要快，但唔可以太偏激，而且一定要基於事實根據喎！

其實做得KOL，評論內容應要基於事實，以免誤導公眾。葉劉就話KOL影響力好大，留意到劉文杰拍片評論港大要求移除「國殤之柱」事件時，提到港大應收返擺放租金嘅言論。佢話如有人默許事情發生，喺法律上而言就唔可以喺10幾年後追回租金，認為劉喺呢方面冇做好資料搜集。

佢又話KOL拍片時唔應該嘲笑別人外表同幸災樂禍，話呢到始終係中國人社會，言論要溫柔敦厚，唔應該有太多負面及過激言論。

喺活動後再被追問事件時，佢就話已時時提醒黨內KOL，黑暴已結束，路線需要調整，並非單純攻擊，更強調一切指控要基於事實。佢又幫劉解畫，話佢畢竟冇修讀法律，但仍相信對方會不斷進步喎。