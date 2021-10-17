網課兩年　調查指三成基層學童家中仍無上網　過半成績退步

疫下停課或上半日課已兩年，有組織調查發現，基層學童上網課有困難，約33%家中沒有安裝上網，需依賴流動設備上網。有學童分享指家中上課常受環境及網絡中斷而受阻，影響學業成績。團體促請政府檢視全日復課指標，並增加網上學習的津貼金額及範圍。

社區組織協會上月以網上問卷，訪問401名基層學童，發現有32.9%兒童家中沒有安裝上網，與上年同類調查的33.7%相若，顯示情況1年後未有大改善，學童需依賴流動設備上網，亦有25.4%的受訪兒童表示家中沒有可上網的電腦，影響在家網上學習。

有55.9%的受訪兒童表示學業成績有退步，66.1%兒童表示跟不上進度。有學童認為上網課較受居所附近環境滋擾，難集中上課，又或沒有人即時解答疑問，導致成績退步。社聯擔心學童會陷入「學不懂、成績差、不想學、又再學不懂」的惡性循環。

8歲的William住在深水埗的100平方呎劏房單位。疫情下就讀小學3年級的他需要與姐姐共用網絡，在家上網課。William在家上課經常受周邊環境滋擾。他表示，附近街市的叫賣聲、車輛引擎聲及腳步聲均使他無法集中精神，即使關掉門窗仍遭打擾，更甚是面對網絡中斷問題。他又指，每一堂網絡平均中斷2至3次，令他錯失部分課堂重點，網課亦令他較難直接向老師發問，使學業成績退步，英文科考試更由疫前的90分暴跌至60分的合格水平。因年齡限制而未能接種疫苗的他希望學校盡快恢復正常課堂。

就讀小五的林皓對網課中斷有另一番體會。住在80平方呎劏房的他表示網絡經常中斷，頻密程度使老師質疑是故意離開課堂，他甚感無辜。其功課亦受影響，變得「甩甩漏漏」。林母更稱，老師經常致電並質問兒子離開課堂的原因，以及追收功課，頻密程度達1至2日一次，令她倍感無奈。

社協認為現時不足12歲不能接種疫苗，小學難以達到70%接種率以恢復全日授課，建議政府檢視全日復課指標，讓學童回復正常學習，又建議檢討電子學習津貼，增資助金額及津貼範圍，以及提供功課輔導班，助基層學童追回學習進度。