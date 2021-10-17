大閘蟹肥牛成本上升1成　店商指天氣剛轉靚蟹未到

重陽剛過，霜降將至，秋風起便是吃大閘蟹與火鍋的季節。然而，有蟹商表示受運輸成本影響，來貨價貴1成，但未敢加價，又指今年市民消費力較往年疲弱，人均購買大閘蟹數量少一半，估計是市民習慣了小型聚餐，加上天氣才剛轉涼，「靚蟹未到」，料隨後日子有更好質素的蟹供港，市道會有好轉。另外凍肉與新鮮牛肉的來貨價亦有上升，酷愛吃肥牛的港人或要承受加價。

新三陽負責人陳先生指，由於本港早年驗出有內地大閘蟹二噁英超標後，內地至今一直未簽發大閘蟹供港的衞生批文，現時業界取得內地外銷其他地區的供蟹批文後，將新鮮大閘蟹出口到南韓，再轉運到港。陳表示，自己來貨來自江蘇養殖場，但因疫情未回穩，機位價格仍舊高企，運輸成本較往年貴1成，但未敢加價，現時維持5両蟹售價約為100港元，甚至推出折扣優惠，而大部分客人亦是使用電子支付。

陳先生指今年客人較往年手緊，購買蟹的數量由往年10至20隻，跌至現時的8至10隻，人均消費為800至1,000港元。陳估計，由於市民習慣了限聚令下避免大型聚餐，故購買蟹數量有所下跌。

三陽泰負責人張先生指，現時大閘蟹售價為30港元至250港元一隻不等，他說現時市道一般，但指數星期前江蘇一帶天氣仍然炎熱，氣溫大約有攝氏30多度，直言質素好的大閘蟹要待天氣轉涼才有供應，意味市民要吃靚蟹仍需等待一段時間。

另外，凍肉與新鮮牛肉的來貨價亦有上升，有凍肉商透露，每磅美國凍肉來貨貴約20港元，而肉販指獨家代理大陸供港新鮮牛肉的五豐行，將在本月21日再加價，料價格將上調約8%，是今年第2次加價，據指是內地亦供不應求，令來價上升。