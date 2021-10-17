闖雅典衞城棚架掛光時旗　前城大學生會外務副會長邵嵐被捕

流亡海外的前香港城市大學學生會外務副會長邵嵐，周日（17日）在希臘雅典衞城的冬奧聖火燃點儀式會場，闖入一個鐵舞台棚架並高舉「光時」旗幟抗議，呼籲社會抵制北京冬奧，但其後與同行的西藏女學生 Tsela Zoksang一同被警方拘捕。

雅典將於周一（18日）在古奧林匹亞遺址（衞城），為明年北京冬奧會舉行聖火點燃儀式，翌日將聖火交予北京冬奧組委會。美聯社報道指，邵嵐因呼籲杯葛北京冬奧，聯同藏族學生Tsela Zoksang，以付費顧客身份進入雅典衞城，其後闖入聖火儀式會場的舞台棚架，兩人先試圖拉起橫額，但被保安上前制止並收走橫額。其後，兩人分別展示「光復香港 時代革命」旗和雪山獅子旗。

報道續指，她們一同高叫 「Free Tibet （解放西藏）」、「Boycott Beijing 2022（杯葛2022北京冬奧）」、「No freedom, no Games（無自由，無奧運）」等口號，最後雅典警方到場將她們拘捕，事件歷時約10分鐘。

有支持藏獨的組織亦發文指，周日上午9時30分，18歲的藏族學生「Tsela Zoksang」及 22歲的香港流亡人士「Joey Siu（邵嵐）」，在希臘雅典衞城舉行抗議活動，在歷史紀念碑上揮舞著「西藏旗」及「香港革命旗」，並高呼「Boycott Beijing 2022」及「Free Tibet」。文章指，幾分鐘後有至少24名警察到達現場，並迅速沒收了有關旗幟，她們其後被希臘警方拘捕及帶走；至雅典時間上午10時15分，他們仍被希臘警方拘留。

邵嵐在反對修訂《逃犯條例》風波期間言行出位，曾有份帶領大專學界發動罷課，更在2019年城大開學日當日，走到校長郭位面前高聲質問對方。《港區國安法》去年6月底生效前夕，邵嵐宣布退出香港大專學界國際事務代表團，該代表團同日解散，邵其後離港。美聯社報道稱她現時為「No Beijing 2022」運動成員，並有美國公民身份。