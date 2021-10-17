明年電費加價未有定案　黃錦星另類減碳跳舞轉能為電

臨近年尾，又是政府檢討電費。為了鼓勵市民珍惜用電，努力減碳，中華電力(中電)研發出特別的跳舞氈，可將跳舞動能轉化為電能發電，並由中電總裁蔣東強與環境局局長黃錦星今(17日)身先士卒，跟隨強勁節拍，在跳舞氈上跳着帶領眾人減碳。中電代表其後指，國際燃料價格在近兩年波動很大，對電價會有一定影響，就明年電價與政府探討，會適時公布。

為達至2050碳中和願境，港府首要改變本地電廠的燃料組合，中期目標是2035年或之前停用煤作日常發電，又鼓勵市民珍惜用電。中電設計可化動能為電的跳舞氈，又編排了特別舞蹈，未來數月會有流動宣傳車到各區，市民每跳一次舞，中電便會捐出5度電，並透過中電全心傳電計劃資助社會上有需要人士。

就明年電費會否加價，中電企業發展總裁莊偉茵在活動後指，燃料價格、資本投資、營運成本和電力銷售量等，都是釐定電價的因素。莊指國際燃料價格近年波動很大，會與政府進一步探討明年電價，並在適當時候公布。黃錦星則指，全球電價都有上調壓力，政府在維持供電穩定、安全、環保及價錢合理作出平衡，承認未來挑戰大，希望可保穩定供電時，亦保持價錢合理。