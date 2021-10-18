加入談判組要爭崩頭　有親和力善於溝通最重要

要成為談判專家，殊不簡單，參與遴選者要過關斬將，因每次遴選反應熱烈，最高峰約有200名警務人員參與，但最多僅挑選約20人加入談判組，即約10人爭奪1位。警察談判組主管黃廣興笑言「靚仔靚女」無優勢，有親和力及善於溝通聆聽，才是談判專家需具備的條件。

黃續稱，談判專家有3大「武器」，包括「主動聆聽」、「團隊精神」及「處理壓力能力」，需要頭腦冷靜，IQ（智商）EQ（情商）都要高，能言善辯之餘，最重要有高超聆聽技巧，指：「專注聆聽別人說話，會有同理心，與對方產生共鳴感，從而建立互信。」由於該組講求團隊合作，故人員亦需具備毅力及團隊精神。

遴選日每隔3至4年舉辦一次，參加者要即席用中英文演講、模擬在高壓情景下處理事件等，遴選委員會會了解參加者的心智及投入感。人員獲選後，要參加地獄式兩周住宿「危機談判課程」，再經過半年實習才正式成為談判員，而要培育一名人員成為談判專家，需約3至4年時間。他指：「談判組比較特別，工作不分職級，所以由PC（普通警員）至CP（警務處處長）都可以加入。」