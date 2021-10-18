協調大型公眾活動　勸服尋死者　談判專家畢生難忘

警察談判組游走危機現場，講求團隊合作，視乎事件性質及嚴重性，每次出動至少3人，分別負責溝通、策劃及協調，大型事件甚至出動20人。歷年來處理大大小小各類型案件，包括協調大型公眾活動、勸服逃至絕路的爆竊慣犯、救回企圖自殺人士，談判組主管黃廣興表示，每宗案件都令人留下深刻印象。

2005年本港舉行世貿組織第六次部長級會議期間，談判組首次處理大型公眾事件，被警務處處長委派與示威者對話，以配合警方維持秩序，行動維持長達一周，當時多名談判專家不眠不休工作。該次事件亦奠定談判組在大型公眾活動中的重要角色。

黃憶述，曾與同袍處理一宗企圖自殺案件，當時一名受情困的女子情緒激動危站在棚架，他上前與她傾談，惟約3分鐘後，該女子表示「多謝你同我傾偈」，接着便放開緊握棚架的手，在黃眼前墮樓。他一邊以手比劃着，一邊形容：「我望住她的手指逐隻放開……」當刻的畫面，至今仍教他歷歷在目。幸好該女子墮樓前，消防安全氣墊已張開，女子保住性命。

他認為每次行動除救回眼前的生命外，背後還有一批人受助，稱：「救得一個得一個，除救到事主，其實還救助到他們的家人和朋友，讓他們有機會及時間重新思考人生問題。」