喪夫轉行瑟縮垃圾巷　無家者冀市民自律保持衞生

後巷環境惡劣，污水橫流甚至雜物堆積，卻有市民選擇在此環境下生活。過往瑟縮後巷的露宿者多為無業及染上毒癮的男士，惟日前記者卻發現擇居後巷竟多為女士。她們各有故事，當中有人喪夫不敢回家，亦有人因疫情下失業而轉職保安自力更生。

深水埗大埔道的木屋裏，住着一名年近六旬的女士，她稱自己為清潔工，居於木屋是情非得已，因早前同居於公屋的丈夫突然自殺死亡，令她深受打擊，同住多年的公屋亦成為她的心理障礙，故此3個月前借居在後巷木屋，雖然忍受着污穢及鼠輩，但比起回到充滿慘痛記憶的舊居為好，她向房屋署申請調遷，幸獲當局恩恤處理，將在短期內遷往長沙灣的一人公屋，告別傷心地。

至於在灣仔駱克道後巷的寮屋住客自稱「姐姐」，擇居上址數十年，她向記者透露曾申請公屋卻因手續繁複未能成事，在她家門前的一段後巷相對乾淨，惟食店及市民不守規亦影響整條後巷衞生，她貼出告示提醒市民自律。她亦說自己疫情前一直從事旅遊業，爆疫後失去工作轉當保安，而她每晚會在後巷執拾紙皮，但並不是以此賺外快，「我每晚都執紙皮畀個伯伯拎去賣，社會上好多人都需要關心。」