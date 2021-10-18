東方民調：中小企經營情況嚴峻　失業率難望下降

各界指望通關打救經濟之際，港府防疫甩漏多多，檢疫酒店不時出現保安漏洞走甩檢疫人士。有機場貨站員工中招，更令新冠肺炎本地51日「清零」紀錄斷纜，令中港兩地通關添變數。有經濟學者提醒，香港與內地遲遲未通關，整體經濟未復甦，多個行業仍然停滯，預料失業率難進一步下降。

在電子消費券效應下，近期香港市道丁財兩旺，6月至8月失業率跌至4.7%，不少經濟數據似有改善，但恐怕是曇花一現。航空、旅遊、跨境運輸等多個行業仍未復甦，加上9月開始是出口淡季，不少中小企經營情況仍然嚴峻。

有經濟學者分析，港府派發消費券後，消費市場產生乘數效應，令零售業需增聘人手。不過，消費券無可能長期派發，只有整體經濟大復甦，才能進一步改善就業市場，而訪港旅客消費、出口貿易及投資等均環環相扣，在通關前景未明下，必然會阻礙其他刺激經濟的元素發展。

零售業界認為，消費券雖然刺激消費意欲，但單靠港人消費難以滿足業界需要，「塘水滾塘魚」下只能繼續吊住鹽水，早日通關零售市場才有較大起色。而港府推出多項防疫措施，市民早已習慣減少消費，即使有消費券亦難以回復昔日生意額。

餐飲業亦是重災區，有業界指通關更為重要，現時每日僅得2,000個「來港易」名額，而實際兩個口岸每天平均僅約270人次來港，對業界難有幫助，香港仍未通關如同零遊客。

最新公布8月零售業總銷貨價值，臨時估計總額達286億港元，按年升11.9%，升幅較7月的2.8%激增，主因是消費券刺激零售業。不過，疫情導致全球航運大擠塞，供貨及運輸成本上漲帶動通脹，多項民生物品已靜悄悄加價，間接蠶食消費券刺激經濟的效益。議員邵家輝表示，香港是外向型經濟體，零售市場向來有三分之一生意額來自遊客，消費券熱潮難持續，長遠仍要與外地恢復通關，才對零售市場有較大幫助。