東方民調：冇遊客下幫助有限　救經濟須盡快通關

新冠疫情打沉香港經濟，港府推出電子消費券救市，但消費券只能短暫刺激港人消費意欲，本地消費力有限。「東方傳媒民意調查」結果顯示，逾半受訪者直指只用消費券來抵銷日常開支，又認為香港屬外向型經濟，欠缺遊客及外來資金，僅靠消費券刺激經濟治標不治本，消費券購物熱潮消退，各行各業恐繼續吊鹽水，認為最終要靠通關打救經濟。

第二期消費券已經派發，按照於8月1日已領取首輪的人數約550萬人推算，料為香港市道注入至少126億港元消費，再度刺激零售餐飲業，帶旺消費氣氛。有餐飲界代表指首輪消費券有助生意增長15％，料第二期可為業界帶來至少63億港元生意；零售業界指僅靠「塘水滾塘魚」始終幫助有限，倡盡快通關挽救經濟。

「東方傳媒民意調查」於近期以手機東網APP成功訪問340名18歲或以上市民，結果顯示，對於使用電子消費券的情況，53%受訪者稱，只用來抵銷日常開支；46%受訪者稱有額外消費。

航空旅遊業仍然停滯，零售市場向來三分一生意額來自遊客，37%受訪者憂欠外來資金，消費熱潮難持續；33%認為消費券治標不治本；18%指零遊客，購物天堂美譽不再。

今年內地10‧1長假期，餐飲業僅靠消費券支撐又受社交措施限制，45%受訪者直指，通關無期恐繼續吊鹽水；23%人無奈稱靠消費券難捱到通關；22%認為難回復昔日生意額。

香港屬外向型經濟，40%受訪者稱，若僅靠內需刺激經濟，只屬短暫刺激；39%認為通關救市最有力；15%形容是塘水滾塘魚。

旺區仍處處吉舖，失業率高企，42%受訪者認為，反映經濟未走出陰霾；36%憂拖延通關恐再爆結業潮；17%認為香港風光不再，勞工市場難改善。

本地「清零」再次斷纜，檢疫酒店存防疫漏洞，港府未有通關時間表，44%受訪者擔心，影響落實通關進度；27%認為港府防疫策略難令內地放心；22%更認為再多消費券也難撐市場。

綜觀情況，大部分受訪者指香港經濟仍未走出陰霾，打救經濟長遠還需靠通關，惟港府多次開出通關「期票」，遲遲也無法兌現，加上防疫甩甩漏漏，通關難以樂觀。