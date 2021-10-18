政府削區會撥款權　去信財會建議修訂整體撥款範圍

政府早前建議收回區議會在社區參與計劃，及地區小型工程計劃的撥款權。財經事務及庫務局上周五(15日)去信立法會財務委員會，指由於地區小型工程計劃是在基本工程儲備基金下設立的一項專用整體撥款，該基金明確規定區議會顧問角色，因此有必要對整體撥款範圍進行技術性修訂，以反映經修訂後更靈活的安排。如有關建議在本周五(22日)獲財會通過，便可即時生效。換言之，往後有關地區工程的撥款均不用經區議會審批。

政府最新建議將有關計劃撥款權交予民政事務總署、民政事務處和康樂及文化事務署。財庫局在文件中表示，有鑑於第六屆區議會的最新情況，政府建議修訂地區小型工程計劃範圍，以反映在實施地區小型工程方面的修訂運作安排。

局方又指隨着立法會現屆任期於本月30日休會，政府有必要在本周五最後一次會議上，就上述項目尋求財會緊急批准。若未能在立法會現屆任期屆滿前，獲得財會批准實施修訂後的安排，部分地區工程或因尋求區議會支持而被延遲甚至擱置，這會對社區環境和地區設施方面造成不利影響。

另外，政府又指因區議會的格局發展迅速，政府只能在本周三(20日)向民政事務委員會諮詢有關修訂實施地區小型工程計劃的運作安排建議。至於本周五的財會文件因需在與民政事務委員會討論後才能發出，故希望徵得財會主席陳健波同意，豁免發出議程項目和文件通知的通知期。

陳健波回應東網時表示，財會主席須考慮其迫切性及是否有需要，指由於局方本周三才可與民政事務委員會開會，而財會亦只剩最後一次會議，故會批准局方的豁免申請。至於有關修訂建議如在財會獲通過，便可即時生效。