60款包裝餅乾含基因致癌物　損生育能力　當中85%高糖高鈉高脂

市面上各式餅乾既是大人小孩的零食茶點，更是打工仔甚或長者代替正餐的「醫肚」之選。惟消費者委員會測試市面上60款預先包裝的餅乾樣本，結果發現全部樣本都檢出在加工過程中產生污染物，包括基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺；前者有神經毒性，抑制生育能力，後者若長期攝入就會引致生殖及發育問題。

測試亦發現，逾75%樣本同時檢出3種污染物；另有85%屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物。測試中有57款樣本附有營養標籤，當中23款檢測出的營養素含量，與標籤的差距超出規定的容忍限度，最嚴重的一款克力加餅所檢出的飽和脂肪酸含量，更與標示相差高達76倍。消委會提醒消費者注意進食各式餅乾的健康風險，並促請生產商改良製作配方，以減少食品中的污染物、脂肪、糖及鈉含量。

今次檢測的餅乾樣本，包括17款克力加餅、9款夾心餅、8款威化餅、7款餅乾棒/餅乾條/手指餅、6款梳打餅、4款消化餅、2款水泡餅、1款瑪利餅，以及6款其他餅乾。測試項目涵蓋各樣本的食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。

在安全測試方面，測試發現90%樣本，即54款都檢出環氧丙醇，含量介乎每公斤11微克至>3,900微克，當中檢出量最高的樣本為「福尚之品」芝士味蘇打餅乾、超出德國測試方法的檢測上限。消委會遂委託第三方實驗室以另一測試方法確認結果，最終該樣本檢出的環氧丙醇為每公斤3,100微克。

測試結果亦顯示，約92%、即55款樣本檢出丙烯酰胺，含量介乎每公斤32微克至620微克，當中4款超出歐盟為一般餅乾和威化餅訂定的基準水平。測試亦發現56款樣本檢出3-MCPD，含量差距很大，介乎每公斤15微克至2,000微克。根據歐洲食物安全局建議，一名60公斤的成年人，每日最高可攝入3-MCPD的分量不應多於120微克。以是次3-MCPD含量最高的樣本、「美味棧」葡萄燕麥咸餅乾為例，其標示的一份食用分量為25克；若進食8塊就會超出建議指標。再以一名5歲男孩為例，每日最高可攝入量不應多於39微克，若進食一份上述樣本，便已超標。

此外，以每100克計算，60款樣本的總脂肪含量介乎4.9克至41.3克，當中33款樣本達到食安中心指引中的「高脂」食物水平。而樣本間的飽和脂肪酸含量差異很大，最高的樣本「Gastone Lago」一款威化餅及最低的樣本「藍寶石」一款克力加餅，相差近19倍。

另有27款樣本達到「高糖」定義，即每100克固體食物含超過15克糖。當中糖含量最高的威化餅樣本「旺旺」黑白配朱古力捲香草味，每100克含42.0克。若進食一份食用分量，便佔世衞建議成人的每日上限約25%。至於鈉含量，有13款可界定為「高鈉」食物，即每100克固體食物含超過600毫克鈉。當中鈉含量最高的樣本「Arnott's」一款克力加餅乾，每100克含1,090毫克。

此外，測試樣本中有3款樣本獲營養標籤豁免，其餘57款樣本，比對其營養素含量測試結果和產品附有的營養標籤資料，發現23款所標示的營養素含量與測試結果的差距不符規定。差距最嚴重的是「YBC」一款克力加餅樣本的飽和脂肪酸含量，其標籤標示每100克含0.08克，但測試結果卻高達6.13克，兩者相差近76倍。

測試結果亦顯示4款樣本不符合其標籤上標示為「0」的營養成分指標，消委會總幹事黃鳳嫺直斥情況非常不理想，因消費者都依靠營養標籤去了解產品，相關生產商應加以檢視相關標籤及配方。黃指出，今次測試反映不少餅乾含有致癌物或污染物，亦有樣本屬高糖、高鈉、高脂；若經常當「正餐」食用，可能導致營養不均，或影響心血管等問題，故建議市民宜「少食多滋味」。食物環境衞生署食物安全中心則回應指，就消委會轉介樣本所涉、有關防腐劑、抗氧化劑及營養成份標籤測試結果，已全作跟進及採取適當行動。