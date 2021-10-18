消委會接獲逾300宗與消費券有關投訴　有人被重覆扣錢

政府推出的消費券計劃，自8月初起已先後分兩期發放予合資格市民。截至本月初，消費者委員會接獲超過300宗與消費券有關的投訴個案，當中投訴電子支付平台的服務佔40%，其次為餐飲食肆消費及購買電器產品，主要問題包括商戶自設最低消費，亦有消費者使用消費券結帳時被重複扣錢，以及退款安排做法不一的情況。

其中一個投訴個案指，投訴人於消費券發放當日，即8月1日與家人前往A餐廳午膳，並以電子消費券結帳。投訴人表示，當時看見電子支付程式已扣減691港元，惟職員卻指稱未有列印收據，代表餐廳沒有收取有關款項，又解釋可能因為消費券發放首天網絡較為混亂，投訴人其後按要求再次用電子支付工具付款。

然而，投訴人隨後查閱電子支付戶口紀錄，發現A餐廳當日收取了兩筆消費券交易。經多次追問電子支付平台及A餐廳，電子支付平台指未收到A餐廳的明確回覆，而 A 餐廳則推說電子支付平台沒有聯絡他們。經消委會調停後，投訴人最終於8月23日收到重複多扣的691港元消費券退款。

另一個案指，B公司宣傳可以合併消費券購物，投訴人按商戶網頁指示，先透過電子消費券帳戶以700港元購買B公司140,000會員積分，其後在B公司網站選購一部智能電視，付款時先按指示輸入140,000會員積分，再透過家人持有的另一電子支付工具內的消費券支付餘額1,943港元。

惟直至送貨當日，投訴人致電查詢送貨時間才獲告知電視缺貨，而且返貨無期。投訴人於是要求退款，惟隨後發現B公司僅將1,943港元退回其家人使用的電子支付平台，而他以700港元消費券購買的會員積分，則只可變回會員積分，不能退回現金。不過，其後投訴人已獲安排退回700港元到其電子支付平台。