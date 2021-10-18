17款嬰幼兒穀類食品80%含重金屬鎘　其中1款有機米糊檢出砒霜

消費者委員會從市面上抽取17款嬰幼兒穀類食品進行測試，發現逾80%樣本檢出微量重金屬鎘，個別樣本則檢出微量無機砷、黃曲霉毒素、農藥殘餘等物質，不過全部樣本所檢出的有害物質含量均低於多個地區的安全標準上限，結果大致滿意。

在營養含量檢測發現，多款樣本所檢出的鐵和鈣含量比包裝上所標示的為高，亦有個別樣本的檢出量低於標示值。鑑於測試樣本售價差距大，每 100克零售價介乎$22至$94.4，消費者在選購這類食品時，除了安全性，還可考慮其營養標籤資料的準確性和價錢，為嬰兒挑選性價比較高的食品。

在重金屬含量方面，消委會測試了各樣本的鎘、無機砷、鉛和汞的含量。測試參考內地、歐盟及美國的相關嬰幼兒穀類食品法規或標準作評估樣本的重金屬水平。結果發現全部樣本均沒有檢出鉛和汞，但有14款樣本檢出重金屬鎘，含量由每公斤0.0035毫克至0.0230毫克，而來自葡萄牙的「Earth's Best Organic Rice Cereal 有機米糊」，檢出每公斤0.08毫克俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，不過檢出量仍低於多個地區的限量。

消委會檢測樣本中是否含有具遺傳毒性和致癌性的黃曲霉毒素B1、B2、G1及G2等4種真菌毒素，結果發現2款樣本檢出食物中最常見的黃曲霉毒素B1，分別是來自德國的「特福芬」有機米糊及來自澳洲的「Bellamy's Organic」Organic Milk & Vanilla Baby Rice；含量分別為每公斤0.02微克及0.03微克（ppb），低於本港即將生效的規例及歐盟上限。

消委會檢測樣本的鐵質、鈣質、維他命A和D的含量，其中1款，即來自葡萄牙的「Earth's Best Organic Rice Cereal 有機米糊」在標籤上標榜加強鐵質（Iron Fortified）的有機米糊樣本，檢出的鐵含量比其標示值低約14.4%，情況欠理想，其檢出的鈣含量亦比標示值低約4.8%。