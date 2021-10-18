行山鞋質素難保證　逾半樣本防水差　3款滲水嚴重

秋高氣爽正是到郊外遠足的好季節，消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織(ICRT)，分別測試11款防水行山鞋，發現樣本間的防水表現參差，當中逾50%行山鞋樣本的防水表現未如理想，表現最差3款於浸水測試中未達1小時便已出現入水情況，亦有樣本於浸水後重量增加多達30%，或會影響行山時的感受及安全。

是次測試11款中筒防水行山鞋，售價由599港元至約2,300港元。測試項目涵蓋防水、防滑、透氣度、吸震能力和耐用表現及評審員實試等。

防水測試將各樣本浸於60毫米深的水中共6小時，期間樣本若出現入水情況，測試會被終止。測試發現售價2,190港元的「Lowa Renegade GTX Mid」及售價1,790港元的「The North Face Vectiv Exploris Mid Futureligh」鞋內完全沒有入水，浸水前後的重量亦幾乎沒有改變，獲5點的最高評分。

另外行山鞋樣本，「Asolo」的「Nucleon Mid GV」、「 Scarpa」的「Mojito Hike GTX」和「Merrell」的「Moab 2 Mid GTX」浸水少於1小時左腳樣本已出現入水的情況，浸水2小時後，「Asolo」及「Merrell」的右腳樣本同樣入水，測試被終止，該3款型號均只得1點評分。

耐用測試結果顯示樣本間的表現十分懸殊，整體評分由2.5分至5分。按標準方法分別乾磨及濕磨樣本近鞋踭位置的內面料51,200次及25,600次，發現1款樣本未能有效抵禦乾濕摩擦，測試中段鞋內面料已經出現明顯的磨損。鞋底方面，3 款樣本的鞋底較易磨蝕，於該項目僅獲1分至1.5分，包括「Salomon」的「X Ultra 4 Mid Gore-Tex」、「Adidas」的「Terrex Eastrail Mid GTX」及「T he North Face」的「Vectiv Exploris Mid Futurelight」。

另外，3款樣本於3萬次重複屈摺後，鞋底用作測試的裂口擴大情況明顯，亦只得2分或以下；另1款樣本的鞋帶於鞋帶孔來回摩擦2萬次後出現較顯著披口，只有2.5分。