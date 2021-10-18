消委會測試13款行山背囊　3款防水能力遜色

秋天適合郊遊行山，針對市面上不同牌子的行山背囊，消委會就其存儲可用性、防水表現、耐用表現等進行測試。測試發現大部分背囊在耐用及存儲可用性上表現不俗，惟個別型號的防水能力較遜色，不同樣本的舒適度及使用方便程度亦各有高低。消委會提醒市民，應按個人需要選擇合適的容量，一般容量為30升或以下的背囊較適合日常使用，而印有反光線條圖案的款式有利於黑暗環境下的辨識度。

在消委會的測試中，13款背囊價格由449至1,659港元不等。售價1,325港元的「Deuter Trans Alpine 30」評分最高，而售價1,000港元的「Thule AllTrail X Backpack 25L」、售900港元的「Fjällräven High Coast Rolltop 26」，及售798港元的「Salomon Out Day 20 + 4」則評分最低。

消委會在防水表現測試中，先把紙張及棉花載滿背囊，再以每平方米10升的「模擬雨」淋灑於背囊表面30分鐘，亦放置背囊於水深1厘米的環境並維持直立狀態10分鐘，測試其底部防水表現。結果顯示，「Salomon」在沒有使用雨擋的情況下，背囊內及側袋出現較明顯的入水情況，只得1.5點評分；「Vaude Brenta 24」及「Fjällräven」在沒有使用雨擋的情況下，樣本內的物品亦有被沾濕，其餘樣本表面及底部的防水效能都表現理想。

另外，消委會亦提到「Fjällräven」未有提供專為登山杖而設的儲存空間，較難擺放不能縮短至背囊高度的登山杖。在耐用測試中，「Exped Skyline 25」及「Fjällräven」用以調校及固定肩帶長度的裝置則未能夾緊，出現肩帶長度慢慢伸延至最長的情況。消委會總結指，各樣本的總評分理想，當中5個背囊在各測試項目的表現較平均，消費者可考慮選購，又提到提供尺碼選擇的背囊款式通常按用戶的上半身長度或胸圍分碼，用戶宜親身試用以挑選。