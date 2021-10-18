梁子超斥免檢政策搞亂防疫　難截病毒入社區　恐通關無期

本港新冠肺炎疫情持續，過去2星期社區已錄得3宗確診個案，呼吸系統專科醫生梁子超今早(18日)在電台節目批評，政府「五花八門」的豁免檢疫人士是自相矛盾，質疑政府的防疫政策存有漏洞，擔心中港通關無期。

梁表示，接連在社區找出3宗確診個案，情況令人擔心，尤其關注豁免檢疫的俄羅斯駐港總領事館人員，因為病毒量相當高，擔心他居住的西灣河太康街38號嘉亨灣第1座會不幸出現傳播，或者患者家人受感染後再將病毒傳播開去。他重申，本港不應有「五花八門」的豁免檢疫人士，又質疑如果家居檢疫是安全，就毋須設立指定檢疫酒店，批評政府內部政策自相矛盾。

他又認為，政府不斷提出要做好「外防輸入」，但實際上無做，很難令人覺得本港安全，並批評政府至今未有增加高危組別人士的檢測次數，若果有確診者在染疫後一星期才被發現，病毒可能已經傳了三代，要再追蹤已非常困難。

此外，議員田北辰表示，香港至今持續出現輸入確診，亦有檢疫酒店出現走漏個案，及有獲豁免檢疫的領事館人員確診等，認為港府應考慮把可獲豁免檢疫人士的名單縮窄。至於與內地通關方面，田認為可以考慮要求進入內地的人士設立實名制、並附有追蹤功能的健康碼，可以讓內地人員追蹤到過去14日去過的地方。