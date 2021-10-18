工程沉降超標頻現　政黨請願關注建築物安全性　促加強地基檢查

早前政府公布啟德發展區新急症醫院(啟德醫院)地基工程地點內的4個監測點，錄得沉降超標，相關地基工程需要即時停工。有政黨今日(18日)到政府總部請願，擔心是次沉降或會對附近建築物構成影響，又質疑除啟德醫院的地基工程沉降外，早於9月底啟德區今亦有發生其他沉降超標事故，憂慮新建築物的安全性，促請政府做好地基工程的檢查、確保建築物安全，及改善施工方法等。

政黨於政府總部外拉起橫額並舉起不同標語，寫上「安全要做足、跟進勿遲疑」、「輪候時間長、醫院需求殷」等口號，並指出啟德區多個地基工程接連發生2次沉降現象，令人憂慮新建築物的安全性。同時亦擔心啟德醫院沉降問題會令工程延誤，使啟德醫院的落成時間推遲，加劇同區其他醫院的醫療服務負擔，使醫療服務的輪候時間更長。

就啟德區內發生的沉降事件，政黨要求應切實做好地基工程的檢查及評估，確認相關設施的結構及其運作的安全性；又建議當局應制定不同措施，採取減少對建築物及周邊公用設施影響的施工方法；並需要定期向公眾匯報工程進度及公有監測站的紀錄。請願行動持續約10分鐘後完結，及後該政黨代表向政府代表遞交請願信。

醫管局於本月13日公布啟德醫院地基工程地點錄得沉降超標要立即停工，事件揭發後3日，醫管局終交代沉降地點位於工地東北面的地面，毗鄰用以興建地庫的臨時支撐工程，估計沉降是由於附近的水壓快速上升，令預先設置的臨時板樁過度移位，導致地面出現沉降，並損壞了受影響範圍內的4個監測點，因而觸發超逾25毫米的預設停工指標，但仍未有透露沉降超標的程度。

而早於上月，中九龍幹線項目在啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點錄得沉降超標，需要即時停工。