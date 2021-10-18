快必煽動案續審　控方專家指「光時」口號否定政權

人民力量副主席「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪。案件今天（18日）於區域法院續審，由控方傳召專家講解「光復香港 時代革命」的意思。控方專家認為此八字組合一併來看，含有不承認香港特別行政區是國家一部分的意思，並認為該口號自梁天琦提出後，有清晰的政治語境，所指涉的意思於前兩年社會運動中的應用並沒有改變。辯方則質疑劉的分析停留於遠古意思，套用在2020年時並沒有任何關連性，且分析流於過分簡單。

今日作供的控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬，月前亦曾在唐英傑案擔任專家證人。劉指「光復香港 時代革命」有着語意聯繫，須整體一併考慮及顧及語境。該口號由本土民主前線前發言人梁天琦於2016年提出及使用，從梁當時的演說及宣傳單張，可見梁的政治主張乃欲推翻目前政權，建立屬於香港的政權，把香港及國家視為兩個不同的政治實體。劉從歷史沿革、梁把兩組詞語一併使用、當時使用的語境考慮後，認為此口號含有收復落入敵人手上的香港特別行政區，不承認香港特別行政區屬國家一部分，將國家視為敵人，並採用手段造成社會或政權的改變，取代現有政權，引伸至不接受國家對香港特別行政區的管治。

劉並參考了警方擬備由2019年6月至2020年7月，就各地發生活動的統計資料報告，當中顯示涉及該口號出現的情況，時會伴隨暴力違法行為、出現顛覆國家的口號等。劉指此報告亦證實了該口號在前兩年的社會運動應用時帶有政治語境，並自梁天琦提出後，指涉的意思並沒有改變。法官期間一度質疑該口號會否早已出現，只是被梁天琦拿來放大使用，並非梁所原創。劉同意就口號是否真的由梁天琦原創這方面並沒有研究，但八字連着一起使用就應是自梁天琦提出後。

辯方則指「光復」二字亦曾被人用於「光復上水」等，其意思或只是呼籲市民投訴及反映不滿，而不一定是煽動他人收復領土；且「革命」二字，亦有被用在「工業革命」等非暴力的情況下，並不一定等同推翻政權的暴力革命。而梁天琦當時亦或只是呼籲爭取自由。惟劉不同意，認為梁天琦乃在「光復」的前設下使用「革命」該句，他把八字連在一起使用，有清晰的政治語境，不同意把兩句獨立分開來看。