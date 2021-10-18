5強積金中介違操守證屬實　積金局被批取法律意見時間過長

規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會，今日(18日)發表2021年周年報告，主席馮庭碩在會上表示，去年5月至今年4月間，涉及強積金中介人操守的已完結個案共有28宗，委員會詳細覆核其中9宗指控個案，發現當中有5宗查明屬實；其餘4宗則不成立。在屬實個案中，有3宗涉及未經授權轉移累算權益；偽冒簽名或偽造文件或冒認客戶以取得強積金帳戶資料，另外2宗則屬未有即時執行客戶的指示或要求客戶在不完整的表格上簽名。

其中，積金局查明有個案的附屬中介人，未經投訴人授權轉移累算權益；未有確保在投訴人簽署的表格上，填妥所有要項便要求投訴人簽署作實；亦未有把已簽署表格的副本交予投訴人；及未有向投訴人提供和解釋有關擬參加計劃的資料。積金局暫時撤銷該人的強積金中介人註冊15個月，並在收到調查結果21個月後結案。

惟覆檢委員會注意到，積金局處理個案的時間特別長，包括用了約8個月徵詢法律意見，認為個案雖牽涉前所未有的複雜法律問題，亦正值新冠肺炎疫情爆發，但用於徵詢法律意見的時長仍不成比例。

另有一宗個案涉及的附屬中介人，亦未經投訴人授權轉移其強積金累算權益，以及冒認投訴人以從其現有強積金受託人處，取得其強積金帳戶資料。積金局同樣暫時撤銷該人的強積金中介人註冊40個月。此外，積金局考慮到附屬中介人的主管涉嫌以不誠實和不專業的態度，處理附屬中介人的違規行為，向相關主事中介人和附屬中介人的主管發出合規意見函，建議相關主事中介人應採取的改善措施。積金局將在調查收到結果10個月後結案。

此外，覆檢委員會注意到，積金局只曾建議相關主事中介人檢討其內部管控安排和提供予其附屬中介人的培訓課程，認為積金局應考慮要求主事中介人採取跟進行動，並向該局匯報所採取的補救措施，又認為附屬中介人的主管行為令人震驚，積金局應更積極研究能否採取進一步的跟進行動。

覆檢委員會並建議積金局需更好地控制徵詢意見所需的時間，並為有關程序訂立具體時間表和時限，並確保嚴格依循該時間表。積金局表示歡迎覆檢委員會的建議，並表示會繼續改善個案處理中不同範疇的管控，以進一步縮短個案處理時間，以及向覆檢委員會匯報成果和發現。