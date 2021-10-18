調查指7成打工仔遭凍薪　勞聯籲明年加薪不低於6%

新冠肺炎疫情持續兩年，經濟受到影響下，不少企業經營困難，頻頻進行裁員或減薪自保。勞聯進行「薪酬趨勢及期望調查」結果，發現有7成受訪者過去一年遭到凍薪，而被減薪受訪者亦有1成半人，平均減薪幅度高達23.9%。然而加薪人士亦只有約1成，平均加薪幅度為5.9%。勞聯認為香港經濟未來會逐漸復甦，遂建議來年加薪幅度不應少於6%。

勞聯今年6月至9月訪問2,512名僱員，發現遭凍薪有1,507人，遭減薪則有324人，平均減薪幅度達23.9%。受訪人士中，只有321人獲加薪，平均加薪幅度為5.9%。

至於加薪方面，有1,361名受訪者認為來年會加薪，其中34%受訪者期望來年加薪4至6%，平均合理加薪幅度為4.95%。勞聯則指，香港第2季GDP按年增長7.6%，加上港府料將全年香港整體GDP預測增長修訂為5.5至6.5%，故倡議來年加薪不少於6%。

勞聯主席林振昇表示，大部分受訪者認為僱主應按工作表現加薪，而疫情期間有僱員被迫無奈接受無薪假、減工時和薪酬等安排，期望僱員與公司共度時艱後，能分享經濟成果。