澳昱冠科進聯營中標洪水橋站設計顧問合約　料2030年竣工

一拖再拖的屯馬綫洪水橋站項目展開終有期，港鐵預料工程會在2030年竣工。港鐵今日(18日)宣布，經投標程序批出屯馬綫洪水橋站項目的設計顧問合約予澳昱冠科進聯營，以展開規劃及設計工作。洪水橋站將照顧日後洪水橋/厦村新發展區的運輸需求，為當區居民提供便利的交通，減少出行所需時間。

港鐵指出，顧問服務範圍包括就計劃制訂工程設計、擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡。洪水橋站項目其他相關工作，包括地質勘探及現有設施勘測等亦即將展開。

港鐵項目及工程拓展總監包立聲表示，屯馬綫洪水橋站將位處洪水橋/厦村新發展區市中心，為居民提供連繫香港各區的鐵路服務，以配合新發展區的運輸需求，亦將有助釋放車站周邊地區的發展潛力。在推展項目的過程中，港鐵會繼續與社區保持緊密溝通。

政府於今年5月邀請港鐵公司展開洪水橋站項目的詳細規劃及設計工作，項目包括於現有屯馬綫天水圍站和兆康站之間增設洪水橋站。洪水橋站的主體建造工程預計於2024年動工，並在2030年竣工。