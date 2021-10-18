擬出入境管制站設票站　曾國衞：要克服多項技術問題

當局正積極研究在合適的出入境管制站設置投票設施，供相關選民投票的可行性。政制及內地事務局局長曾國衞今(18日)表示，目前仍在積極研究，要留意技術上問題，例如投票人士是否與旅客有分流安排、會否有衞生風險，及與內地有關部門配合等，但政府會盡量令居住在內地的香港選民有機會行使投票權。

曾國衞在立法會政制事務委員會會議上就《施政報告》作簡報。商界議員廖長江關注在管制站設置投票設施的進度，曾國衞指出，明白選民的期盼，當局會盡所能克服種種困難，目標是希望在內地的選民，即使在疫情期間亦可行使投票權。而多名議員認為時間無多，促請當局無論成功與否都要盡快交代詳情，令選民能夠做好準備。

另外，政府聯同平等機會委員會正研究加強反歧視的保障，曾國衞希望處理針對內地來港人士遇到的歧視或中傷問題，當局爭取現屆政府任期內完成研究，由下一屆立法會審議修例。有議員更建議當局進一步檢視職業歧視的情況，指不少警員及紀律部隊人員都受到歧視。

但議員梁美芬則指政府在性傾向歧視修例上千萬不能急進，因現時社會好不容易恢復平靜,若就相關修例作諮詢定必造成紛爭，更呼籲政府「唔好聽平機會講」，曾回應指明白她的意見，當局會審慎處理修例，又強調平機會多年來進行多項促進共融的丄作，相信平機會絕對不會偏向社會任何一方，政府亦會視乎社會步伐，在修例和諮詢時間上亦有商量餘地。

對於《施政報告》提到香港電台要積極參與推廣《憲法》和《基本法》的工作，廖長江問及政府有否與港台探討各自的定位，曾回應指港台作為有效宣傳途徑，有責任協助推廣《憲法》和《基本法》，由政務司司長主持的推廣督導委員會會研究，並與港台商討以甚麼形式作進一步推廣。