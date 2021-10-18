前年於沙田非法集結　電工學徒判囚4個月

前年11月11日「三罷」行動期間，2名男女被指在沙田參與非法集結及毀壞交通燈，因而被控刑毀及非法集結罪。2人否認控罪，經審訊後男被告被裁定非法集結罪名成立，今天（18日）在沙田裁判法院被判入獄4個月。裁判官崔美霞指，被告的行為破壞社會安寧，影響在場人士的人身安全，即使被告是初犯，即時監禁仍然是無可避免。

今日接受判刑的20歲被告王豪旻現職電工學徒，他與20歲女學生李珮瑜，同被控於2019年11月11日，在沙田獅子山隧道公路及車公廟路交界參與非法集結。結果王被判罪成，李則罪名不成立。王的代表大律師今天求情指，被告是受社會風氣影響，罔顧法律後果，一時衝動才犯案，冀法庭輕判。

王豪旻原本另被控於同日損毀一支交通燈，但裁判官在審訊期間，已裁定該控罪表證不成立。其代表大律師今就着該控罪申請訟費，控方反對，表示該控罪與非法集結罪重疊，不能因為審訊最終結果而忽視相關證據。裁判官最後拒絕王的申請，認為刑毀罪涉及的議題是非法集結罪的一部分，不可以把它切割。

另外，脫罪的李珮瑜今天亦申請訟費，控方同樣反對，指出當時在被告身上檢獲眼罩、手套及索帶等物品，因此認為她是自招嫌疑。裁判官考慮到被告被捕的地點，及被告當日攜帶的物品，認同控方所指她屬自招嫌疑，故拒絕她的訟費申請。