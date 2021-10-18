渣馬10.24疫下開跑　領選手包時須戴特定手帶至比賽日

闊別2年的渣打香港馬拉松將於下周日(24日)舉行，主辦單位今日(18日)公布更多比賽安排，將在起跑點後50至100米設置口罩回收箱，方便跑手棄置口罩，大會亦會安排公司專責棄置醫療廢物，沿途亦有承辦商處理地上的棄置口罩；另大會又要求跑手在領取選手包當日，便要戴上膠手帶直至比賽當日，以確保跑手已接受病毒檢測，避免出現代跑情況。

渣打馬拉松進入倒數階段，更是首個在新冠肺炎疫情下舉辦的公眾盛事，渣打香港馬打松2021籌備委員會主席高威林表示，是次報名名額較過往高出一倍，主辦方會根據港府最新防疫措施進行比賽，又會要求跑手與工作人員配備手帶以資識別。

香港田徑總會行政總監伍于豪指，由上周起到本周三(20日)，跑手可以在網上預約領取選手包及做檢測，截至今日已有80%選手完成預約。他又稱，跑手在本周四至六(21日至23日)期間，可帶同網上申報確認、身份證、預約確認電郵、新冠疫苗接種紀錄等，到維園領取選手包，屆時將有工作人員協助佩戴手帶，並須佩戴至比賽當日才可脫下。另外，為避免比賽當日人流密集，跑手需在領取選手包當日，把衣物寄存。

大會方面則要求跑手除比賽期間，在起跑前與比賽後均要佩戴口罩。伍于豪指，大會安排在跑手過了起點後50至100米的賽道兩旁，放置足夠口罩回收筒，又找了專業團隊處理棄置口罩，如跑手打算在終點才棄置口罩，大會亦有預備設施。對於如何防止病毒在比賽當日人群聚集中傳播，他指精英組參加人數不多，而其他組別則由專人安排流水式起跑，每次300人起步，又稱大會已在8月尾於天水圍試過以流水式進行比賽，大致秩序正常。

對於渣馬一向會有不少人跑手穿上奇裝異服上陣，被問到如有跑手穿上有違《港區國安法》的服裝會如何處理，高威林指穿上特別服裝或帶同背囊者會經過保安檢查，他指跑步時「帶行李係不智」。被問到如有跑手穿着「香港加油」的衣服會否受影響，他回覆指「香港一直都加緊油，所以個含意係無問題」。

高威林又指今年比賽在10月舉行，而天文台預料賽事當日氣溫約為攝氏20多度，濕度則高達80%，形容「今年較熱」，呼籲跑手要留意體能，量力而為。對於早前指計劃在年底或明年初舉行新一屆渣馬，他稱舉辦比賽最合適的日期是1月、2月中，但仍需與政府協商，視乎維園檔期會否與新年、花市重疊，如政府「開綠燈」預計最遲11月尾要開始籌備。