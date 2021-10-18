九月白紋伊蚊誘蚊器指數下跌至5.7% 　惟兩區達警戒水平

食物環境衞生署今日（18日）公布，9月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為5.7%，較8月下跌2.8%，屬二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。其中啟德北(26.8%)和馬鞍山(21.4%)的分區誘蚊器指數更達第3級，顯示白紋伊蚊分布廣泛。

食環署公布，9月全港白紋伊蚊誘蚊器指數由8月的8.5%下降至5.7%，屬二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。在64個監察地區中，只有啟德北和馬鞍山的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。食環署指有關的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方。食環署已聯同房屋署、教育局及康樂及文化事務署等相關政府部門採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。

而在密度方面，9月白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊的平均數量為1.2隻，顯示監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。

食環署指，香港今年至今錄得一宗外地傳入登革熱個案，加上秋季溫度仍然偏高及有雨，有利蚊子滋生，希望巿民不要鬆懈。

香港害蟲管理學會主席陳澤森曾指出，太陽能滅蚊機在理論上有助滅蚊，在欠缺電力的地方可用太陽能點起滅蚊燈，達致殺蚊之效。不過陳提醒，採用太陽能滅蚊機等裝置同時需要注意保養，當燈具等配件變殘舊就須更換，以免效能下降。