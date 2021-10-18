迪士尼明推價格分級制　成人在特定日子進場需多付60元

香港迪士尼樂園度假區今日(18日)公布新的樂園門票價格分級制。由明日(19日)起，門票將按需求釐定兩級票價。在新票制下，適用於「普通日子」及「特定日子」的1日門票會有不同票價，成人在「特定日子」進場需多付港幣60元，加幅9%。

樂園「特定日子」的1日標準門票(12至64歲)票價為港幣699元，1日小童門票(3至11歲)票價為港幣524元。而「普通日子」的所有1日門票種類票價則維持不變。在新票制下，1日門票有效期為3個月。香港迪士尼官方網站會發布標示出「普通日子」及「特定日子」的1日門票適用日子日曆。

現時迪士尼的1日標準門票為港幣639元，而小童的門票則為港幣475元。成年市民在「特定日子」前往迪士尼樂園需要多付60元，而小童則要多付49元，加幅9%至10%。

新票價分級制會於明日起實施，而第一個「特定日子」將定於下月20日。因此在下月19日或以前，賓客可繼續以現行價格購買「奇妙處處通」會籍。

迪士尼指新票價分級制鼓勵賓客於全年的不同時間入園，協助樂園更有效管理需求，提升賓客體驗。

迪士尼又推出「樂悠咭」長者優惠，由明日至下年10月19日，年齡介乎60至64歲持有「樂悠咭」之香港居民，可享特別優惠，以港幣100元購買1日門票。

至於樂園「奇妙處處通」年票計劃，成人金卡會籍新價格為港幣2,228元，成人白金卡會籍新價格為港幣3,998元，分別加價11%及8%；成人銀卡會籍價格將維持不變。至於學生及小童銀卡會籍、金卡會籍和白金卡會籍新價格分別為港幣950元、港幣1,588元及港幣2,878元。