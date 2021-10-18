渣馬下周日起跑　港九新界多處臨時封路　230條巴士線改道

為配合下周日(24日)舉行的渣打「香港馬拉松2021」，運輸署今日(18日)宣布由本周六(23日)晚上11時30分起，港九、新界多處會分階段實施臨時封路及交通改道措施，直至下周日下午約4時30分。同時，受賽事封路的影響，由本周六晚上11時15分起，約230條巴士路線及40條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短服務或暫停服務安排，直至道路於下周日重開。

受影響的巴士路線包括行經西區海底隧道的巴士線；於中西區、灣仔及銅鑼灣行駛的港島區巴士路線；於彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區行駛的九龍巴士路線；以及行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。

因應全程及半程馬拉松比賽採用介乎尖沙咀與亞皆老街的彌敦道北行行車線、介乎尖沙咀與加士居道天橋的彌敦道南行行車線，以及亞皆老街為賽道，油尖旺各區的封路範圍將相當廣泛。同時，該些地區的公共交通服務亦會有大幅度調整。

由於全程馬拉松比賽會使用長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向的行車線，由青嶼幹線(青馬大橋)前往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能擠塞。但有關封路將不會影響由港島/九龍/新界東前往香港國際機場及大嶼山的車輛。

至於由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛，由於受到汀九橋(往九龍方向)封閉的影響，則須改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋及青衣北岸公路前往青馬大橋。而西區海底隧道往九龍方向的管道會維持行車，而往港島方向的管道將由下周日凌晨0時45分起封閉，並因應賽事進度而重開。西九龍區的駕駛人士前往港島，請使用紅磡海底隧道及東區海底隧道。

運輸署預計，港九新界多處的交通會較平時的星期日顯著擠塞，警方會視乎現場實際路面情況而在短時間內實施其他臨時交通及運輸措施，包括調整封路範圍和交通管制措施，以及更改或暫停公共運輸服務。而運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。市民請留意傳媒廣播的最新交通消息。