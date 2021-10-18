涉拒向警交出身份證　外賣員脫阻差辦公罪

外賣速遞員於去年10月1日在銅鑼灣脫口罩吸煙，遇查時更因涉嫌拒絕向警長出示身份證而被控。他早前承認違反「口罩令」，但否認阻差辦公罪。經審訊後，裁判官黃雅茵今天（18日）在東區裁判法院裁定其阻差辦公罪名不成立。裁判官指涉案警長曾稱案發時要求被告出示身份證和收起電話，但現場片段卻拍不到警長要求被告出示身份證。在辯方盤問下，警長又承認曾用手指擦過被告電話，欲知有何程式在運作，不想被告收回電話。由於警長證供有矛盾，故判被告阻差罪名不成立。至於違反「口罩令」，被告則被判罰款8000元。

21歲被告趙康勝，被控於2020年10月1日在銅鑼灣怡和街1號，沒有佩戴口罩及阻礙警長余東昇。審訊時余供稱，當日約傍晚6時半，其同袍在崇光百貨對出行人路發警告，指有人涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，當時被告與1名女子拉低口罩吸煙。余稱自己與同袍上前要求被告出示身份證及提供住址，打算發告票，惟被告不合作及情緒激動，他們遂帶被告到封鎖線內。之後被告繼續大吵大鬧，又一度拿出手機。1名女警長向被告發出阻差辦公的警告，惟被告繼續吵鬧，最終被拘捕及由救護車送院。

裁判官裁決時指，控方的控罪基礎是被告沒有按照余的要求提供身份證及住址，而非針對被告吵鬧之行為；而辯方則爭議余是否有提出要求，以及被告是否知道余的要求。控方在審訊中傳召余及女警長作供，但裁判官就指兩人證供有矛盾之處。黃官指出，余的證供前後矛盾，余曾稱被告是在帶到安全地點後拿出電話，但現場片段則顯示被告在步行途中已拿出電話。此外，余稱被告拿出電話後，他阻止被告及要求被告收回；但在辯方盤問下，余承認曾用左拇指掃過被告電話，指想了解有甚麼程式在運作，並承認自己當時不想被告收回電話。

裁判官續指，余稱執勤時保持克制，向被告作出要求時，有可能聲線較輕；但在辯方盤問下，余就改稱當時用正常聲線，女警長則稱余的聲線大。余又稱自己3次要求被告出示身份證，但現場片段並沒有錄到。裁判官認為兩人證供出現矛盾，又指即使余在現場作出了要求，亦無法排除當時現場嘈吵，被告聽不到要求的可能性。另外，被告自辯時指稱余當時搶他電話，黃官指被告證供清晰明確，盤問下沒有動搖，無法排除被告將警員的指示及警告，理解為交出電話。而雖然片段拍攝到被告態度不禮貌，但在余捉住被告電話前，被告大致合作及平靜。