博愛過渡性房屋今起可申請 最快明年3月入伙月租最平2130元

本港房屋供應不足問題一直難以解決，近年政府推出過渡性房屋以紓緩問題，當中最大規模之一的元朗博愛江夏圍村過渡性房屋項目，其首期單位即將於2022年3月完工，並於今日(18日)起至11月15日接受入住申請。該項目於今日進行發布會，合共提供1,998個單位，申請人需輪候公屋不少於3年、或是居於不適切住房等；而暫准居住費用，將不超過現行公屋相應家庭類別入息限額的25%，暫准居住年期為2年，最快可於明年3月入伙。

博愛江夏圍村位於元朗錦上路，佔地約48萬平方呎，距離港鐵錦上路站僅約1,000米。項目由8幢4層高的住宅大廈及2幢便利設施服務大樓組成，以組裝合成建築法建成，總共提供1,998個單位，當中包括1,064個1至2人單位；884個3至4人單位；50個5至6人或無障礙單位，且每個單位均配備獨立廚廁，預計可容納約6,000人居住，整個項目營運期間，可為近4萬名市民提供臨時居所。

該項目首期共781個單位將於2022年3月完工；而第2期的1,217個單位工程亦正在進行，預料可於2022年9月完工。由即日起至11月15日下午6時為止可供申請入住，申請條件分為2類人士，包括輪候公屋不少於3年的人士或家庭，以及居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房的人士或家庭，前者佔整體單位80%，後者則佔20%。

而項目的暫准居住費用，即租金包括管理費及差餉，非綜援人士或家庭申請1至2人單位需每月2,130港元；3至4人單位需每月3,190港元；5至6人單位需4,510港元；若為綜援人士或家庭，則按綜援租金津貼上限。而暫准居住年期為2年，可按情況續租。市民若要申請可透過網上、電郵、親身或郵遞方式以獲得編配申請編號，經初步核對資料後，合資格申請人將透過面見形式獲得編配。

運房局副局長蘇偉文出席項目發布會時表示，過渡性房屋資助計劃自去年6月推出，至今已批出24個項目，現時正積極籌備其他過渡性房屋項目，包括1幅位於打鼓嶺坪輋的地塊最快於下月會提交申請予城規會。

由於項目營運年期最長7年，博愛醫院董事局主席李柏成指，如入住後獲分配公屋單位便必須要搬出。另外，申請人將透過電腦抽籤及評估以獲編配單位，如首期申請不成功，可選擇是否申請下一輪編配，惟如獲得隨機編配單位而拒絕接受，則不能再次申請。