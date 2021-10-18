解僱主任後被追130萬　平機會上訴得直免賠償

平等機會委員會前總平等機會主任林小慧聲稱因投訴時任主席陳章明，而於2018年4月遭無理解僱。她入稟勞資審裁處，向平機會追討損失，於去年底獲判勝訴，平機會須向她賠償約130萬港元。平機會不服裁決，於上周五（15日）向高院原訟庭上訴。法官陳健強即場裁定平機會上訴得直，撤銷勞審處的判決；而根據與訟雙方協議，案件亦毋須重審。

法官今日（18日）就上周五的判決頒布書面判詞，解釋裁決理由。法官引述原審判決，指平機會在解僱林時，曾出信解釋原因是林的態度與表現不符合平機會對其職位的要求。原審審裁官認為平機會所講的的理由並非真實，在解僱前亦未有作任何警告，相關做法破壞普通法下訂立合約時，僱主與僱員間應有的信任及信心，故裁定本案屬無理解僱，平機會要向林作出賠償。

不過法官陳健強就於判詞指出，平機會在解僱林時，有按照《僱傭條例》將其決定通知林，且有根據法例向林支付代通知金等。法官指根據案例，在此情況下平機會有權在不提供理由下解僱其僱員。雖然平機會有發信向林解釋其解僱理由，但在法例上並無規定必須這樣做。法官認為平機會此做法不影響本案的裁斷。法官認為平機會解僱林的做法並無任何不合理之處，勞審處的裁定在法律上犯錯，平機會上訴得直。此外，林亦須支付平機會在本上訴的訟費。