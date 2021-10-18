滲水辦處理個案耗時最長達8年仍未解決　政黨狠批卸責效率低

香港舊樓林立，多棟樓宇出現老化、日久失修的情況，部分市民更備受單位滲水困擾。有政黨於今年8月下旬至9月上旬以電話訪問方式訪問1,524人，發現當中有近半受訪者居住的單位曾出現滲水問題；而曾向滲水辦求助的受訪者當中近25%表示，滲水辦耗時半年以上才能成功處理其求助，當中有逾半受訪者不滿意滲水辦服務。該政黨批評滲水辦工作成效不彰、部門卸責，形容「將個案如同皮球互相踢來踢去」，而且處理效率偏低，故建議為滲水辦工作成效訂立「關鍵績效指標」，定期檢討及研究個案積壓的原因及改善方案。

調查結果顯示，單位滲水主要原因為污水或雨水經由大廈外牆滲入室內，其次是室內水管漏水。當中有近70%受訪者表示沒有向滲水辦求助，原因主要包括不知道滲水辦提供的服務及認為求助以無助解決問題。

政黨中西區支部主席楊學明指出，曾有居於中西區的個案向滲水辦投訴有關問題達8年，仍未獲解決。他稱，由於個案單位上層曾進行改裝，並改裝成劏房，故出現滲水問題，惟滲水辦人員不但多次轉手，加上樓上業主不合作，導致事件一直拖延，反映滲水辦無能，未能急市民所急。楊續指，過往曾接觸不少個案，當中大量投訴人最終自行向滲水辦取消投訴個案，因認為部門根本未能助其解決問題，直言市民「除非滴水去到擔遮，否則寧願不投訴」的情況非常普遍。

該黨另一成員陳學鋒則認為，應由屋宇署負責統籌及監督滲水辦運作，以解決目前部門共同運作下權責分散的情況；同時降低滲水位置濕地標準門檻；並將目前只在試點地區，用作追查滲水源頭的新技術如微波斷層掃描擴展至全港18區。