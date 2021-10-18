迷你倉大火死因研訊　助理區長作供指張耀升請纓入火場

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（18日）繼續在死因裁判法庭進行。消防區長余家鋭作供指，聯合隊伍策略屬過渡性質安排，其實煙火特遣隊成員早已力竭筋疲，加上張耀升主動請纓入內灌救，故安排當日未入過火場的張耀升及尹建偉2人一組入火場。

事發時余家銳任職助理消防區長、煙火特遣隊教官兼主管。他表示起火當日（2016年6月21日）數名長官原本協議，由煙火特遣隊及特種救援隊組成聯合隊伍入火場爆破門鎖及救火。上司更指示煙火特遣隊要陪伴特種救援隊成員。不過在第3隊聯合隊伍撤出後情況有變，隊員向他報告指，火場中間位置的天花板有明火。他判斷該處設置的喉筆有效控制火勢，但需要有消防員入內揸喉繼續灌救，以免浪費之前的工夫。此時，坐在附近的坍塌搜救專隊成員張耀升主動表示「阿Sir等我嚟啦，我同阿Ray（尹建偉）入去」。

余考慮到明火位於主走廊與第3條橫巷交界附近，沿著滅火喉直走就可進入及離開，加上當天未入過火場的張、尹體力充沛，對比已工作數小時、力竭筋疲的煙火特遣隊成員狀態更好。余認為普通消防員都可勝任揸喉射水的任務，而第3隊聯合隊伍亦沒有特別報告火場內有任何不尋常情況，故安排2人入火場灌救。余亦提到，其實當時另有2名煙火特遣隊成員可以入火場，但由於當時他們有其他任務，要進入第1條橫巷處理接駁滅火喉事宜，故余沒有安排4人一同行動，而是分頭行事。

有律師問余，為何不要求長官翁錦雄增派駐守消防局的行動組消防員入場揸喉，而要安排擅長爆破的張及尹入內。余解釋當時要爭分奪秒，不想花時間問翁借調人手，而且翁的行動組下屬可能亦曾經進入火場，體力未必及得上張尹2人，故安排他們執行灌救任務。余又否認自己曾與其他長官協議，要破開總共200多個儲物室門鎖，形容「無可能爆得晒」。