台書稱八國聯軍是正義之師　教育局「射波」：商經局管轄

誠品書店售賣的台灣書籍《八國聯軍乃正義之師》，被指「美化侵略者」及「為侵略者粉飾」，書店其後已將有關書籍下架。立法會今日（18日）舉行教育事務委員會，有議員批評該書歪理連篇，關注教育局有否為坊間書籍進行監督，該局局長楊潤雄則指，局方僅審查核准書單的教科書，市面上的非教科書應由商務及經濟發展局管轄。

該委員會主席梁美芬指，有教師曾被揭發教錯中國歷史，部分是與教科書有關，而近日誠品書店被發現有歷史書稱八國聯軍是正義之師，她批評書籍歪理連篇，作者仇視中國，不符合人類文明及中國歷史。她又指若非有網民發現，相信書籍仍在售賣，關注教育局有否監督。

楊表示，局方會審查核准書單的教科書，但市面上的並非由局方管轄。他指，局方有應對類似事件的經驗，局方會提醒學校留意，避免書本流入學校；如學生接觸到相關資訊並有疑惑，回校向教師查詢時，教師有責任將正確資訊及事實告知學生。

不過，梁稱不滿意回覆，「咁你有咩建議？呢啲一定係影響學生，甚至年青（輕）老師……係咪應該有審視呢，負責嘅部門係咩部門呢？」楊則指有關書籍由商務及經濟發展局管轄，樂意轉達議員意見。

教育局因應學齡人口結構性下跌，早前提出一系列應對措施，包括先殺官校「以身作則」。議員張宇人關注當局應對學齡人口下降的措施，指有家長認為減低子女考入學校的機會，又指小班教學不一定對學生有好處。

他認為教育局應要大刀闊斧殺校，而非縮減每班人數保住教師教席，「希望你平衡返我哋納稅人使嘅錢……千祈唔好保先生（教師）飯碗就不停減少學生，等啲先生不思進取，去胡混、誤人子弟。」他又關注教師專業操守問題，指局方應檢視教師註冊制度，要求他們須定期續牌。

楊潤雄回應指，現在的小班教學政策，是從教學利益及學理出發，共非用作出處理人口下降，又指局方亦會參考海外經驗等，檢視是否維持現有教師永久註冊安排。他又指，期望最快下年公布有關教師專業操守的指引及示例。