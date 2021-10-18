反修例風波警員被杯葛　議員促政府檢視職業歧視問題

政府正聯同平等機會委員會(平機會)研究加強反歧視法的保障，有議員指香港本地對內地來港人士中傷和歧視嚴重，但法律手段為能應對，要求政府盡快修例，更有議員直指在反對修訂《逃犯條例》風波期間，不少警員及紀律部隊人員及其家屬均受到歧視，建議當局進一步檢視職業歧視的情況。政制及內地事務局局長曾國衞指不排除會修訂更多方面的歧視法，一切按部就班。

立法會政制事務委員會今午(18日)召開會議，議員周浩鼎指香港本地對內地來港人士中傷和歧視嚴重，情況令人氣憤，惟香港的法律手段卻未能應對。議員葉劉淑儀亦批評本港現時的反歧視條例範圍狹窄，即使今次修改亦只是小修小補。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，對於內地同胞在港遭受歧視，政府亦感到氣憤，又指兩地長時間未能通關，相信市民感受到內地人對香港的旅遊消費的影響力，更不應歧視內地人。他希望處理針對內地來港人士遇到的歧視或中傷問題，當局爭取現屆政府任期內完成研究，由下一屆立法會審議修例。

不單止針對內地人的歧視問題，議員陸頌雄亦指出，在反對修訂《逃犯條例》示威期間，不少警隊和其家屬被杯葛，更有餐廳表明不招待警員，他認為政府應一併處理職業性歧視。曾國衞指當局會繼續與平機會保持密切聯繫，不排除會修訂更多方面的歧視法，又強調政府立場清晰，希望促進共融，但如何修例則會按部就班。平機會主席朱敏健亦表示，在現時的反歧視法例外，平機會亦會作其他檢視工作，包括職業歧視，未來資源許可時亦會深入研究。

另外，議員梁美芬認為政府在性傾向歧視修例上千萬不能急進，因現時社會好不容易恢復平靜，若就相關修例作諮詢定必造成紛爭，更呼籲政府「唔好聽平機會講」，曾回應指明白她的意見，當局會審慎處理修例，又強調平機會多年來進行多項促進共融的工作，相信平機會絕對不會偏向社會任何一方，政府亦會視乎社會步伐，在修例和諮詢時間上亦有商量餘地。