以假文件騙維修服務　汽車分銷商人員囚18個月

汽車分銷商技術主任詐騙汽車製造商維修保用索償，涉款接近5萬歐元（約45萬港元），因而被廉署拘捕檢控。他早前被裁定串謀詐騙及串謀使用虛假文書罪名成立，今天（18日）在粉嶺裁判法院被判入獄18個月。

本案被告梁栢廉（35歲），案發時為合德汽車有限公司（下稱合德汽車）的技術主任。裁判官陳炳宙判刑時稱，本案涉及海外的受害人，被告所犯的罪行令誠實商戶的利益受損，破壞香港廉潔公平營商環境的形象，因此被告沒有任何能獲減刑的理由。

案情透露，合德汽車於涉案時期是德國汽車製造商MAN Truck & Bus SE（下稱MAN Truck & Bus）產品的香港獨家分銷商，而MAN Truck & Bus為合德汽車售出車輛的底盤提供2年保用服務。如合德汽車為享有保用服務的顧客進行維修，則需向MAN Truck & Bus遞交保用索償申請。

案發時被告在合德汽車的技術小組工作，該小組負責協助客戶使用保用服務，以及為保用服務涵蓋的維修項目遞交保用索償申請。他在2018年5月與合德汽車一名見習技術員串謀，向MAN Truck & Bus遞交一份虛假的汽車登記文件，以為一名客戶的車輛啟用保用服務。廉署調查顯示，由於該車輛啟用保用服務的限期已過，被告竄改有關汽車登記文件上顯示的首次登記日期至較後的日子，以誘使MAN Truck & Bus核准該項啟用保用服務申請。合德汽車其後為該車輛進行了4次維修，涉及維修費用共逾6900歐元（約6.2萬港元），由MAN Truck & Bus按保用範圍承擔。

案情又透露，被告於2018年6月發現該客戶部分經合德汽車維修的車輛並不享有保用服務。他遂於2018年6月至11月期間，與技術小組的助理技術經理及上述見習技術員串謀，向MAN Truck & Bus遞交53宗虛假保用索償申請，訛稱有關保用索償申請，涉及享有保用服務的同類款式車輛。MAN Truck & Bus因此被誘使支付維修保用索償共逾4.3萬歐元（約38.7萬港元）。