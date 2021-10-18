多區後巷淪垃圾崗　東方為民請命食環即清理補鑊

後巷藏污納垢多年未見改善，影響環境衞生，東方傳媒機構（下稱「東方」）揭發後即清理。東方今（18日）踢爆港九5條最污糟後巷，直擊污水橫流、鼠輩橫行等惡劣情況，報道刊出後不但引起廣大市民關注，首當其衝的食環署也「知衰」，立即派出清潔工人到相關後巷洗地及清理雜物，當中灣仔的後巷有逾10名工人出動，黑點明顯較早前潔淨，東方再次發揮第四權，為民請命，監察政府。議員直指東方推動政府跟進善後，盼部門日後能加強人手及監督工作，確保環境衞生。

被指是最污糟後巷的地點分布在灣仔、北角、深水埗及石硤尾等區，當中灣仔駱克道一帶有兩條後巷上榜，其中近軒尼詩道滿布食物殘渣及驚見「流水麵」的後巷今日明顯較乾淨，似已被清潔，污水減少；至於接近謝斐道的一段後巷，更有食環署督察親自監督，帶領逾10多名清潔人員到場清理垃圾以及用高壓水槍清洗地面。

北角春秧街污水長流的後巷，東網記者今重返現場時，看到相關水管的出水口被黑色垃圾袋封着，雖然仍有污水流出，但情況已有改善。而毗連有水管長期噴水令地面積水的後巷，也沒有再噴水，惟該後巷仍滿布載着廚餘的垃圾袋。

至於深水埗福華街後巷有老鼠出沒的地方，後巷兩旁的雜物雖然已經清理，通道也暢通，但記者仍看到體形龐大的老鼠在水管上爬行，而放置在後巷的多個老鼠籠則沒有收穫，鼠患問題仍有待改善。此外，福榮街被市民投訴的天井則雜物依舊，仍然有很多建築廢料及垃圾堆積。而石硤尾大埔道的後巷木屋則未有清理，不過兩邊的雜物就相對整齊，發泡膠箱明顯減少。

議員柯創盛直言，有賴東方發揮第四權，監督政府，透過全民監察，令食環署「跪低」進行善後工作。然而，食環署仍然要好好檢討工作流程，所謂後知後覺總好過不知不覺。柯強調，市民十分關注環境清潔衞生，政府日後亦要加強監督外判清潔人員，令到有足夠人手可以持續進行善後工作，以及積極跟進，確保環境清潔。