偷醉酒市民信用卡套現逾30萬元　2巴籍假難民落網明提堂

南亞假難民又作奸犯科。今年9月至10月期間，油尖警區接獲4宗相同類型的盜竊案件，案發時間均在周末，當中賊人在街上趁途人休息或有醉意時落手，偷取受害人的貴重財物，包括銀包、手機、信用卡及銀行卡等，得手後便會到便利店購買點數卡等，以圖取快錢，最大一宗損失為9萬港元，總涉款超過30萬港元。

油尖警區刑事部經深入調查及情報分析後，迅速鎖定盜竊集團的骨幹成員，牽涉56宗案件，警方遂於昨日(17日)展開拘捕行動，期間目擊賊人正在便利店進行交易，警方於是上前將兩名分別30及37歲、均持有「行街紙」留港的巴基斯坦籍男子拘捕，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，亦起回一名受害人被盜去的信用卡。兩名被捕男子被帶署扣查，其中1人將被落案起訴，案件於明日(19日)在九龍城裁判法院提堂。拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

油尖警區重案組張美欣女督察表示，受害人被盜走信用卡後，短至2、3分鐘即被盜碌，因此呼籲市民在街上時應提高警覺，以防賊人有機可乘，若發現信用卡被盜去或遺失時，應立即通知信用卡中心進行停卡。