北區及離島康健站今起啟用 餘下5間本月下旬投入服務

食物及衞生局今日(18日)公布，北區地區康健站及離島地區康健站今日起投入服務。連同早前已投入服務的西貢、九龍城、油尖旺和灣仔地區康健站，全港至今共有6間地區康健站及2間分別位於深水埗和葵青的地區康健中心運作。另外，位於石硤尾邨美禧樓的深水埗地區康健中心今日亦正式開幕。

食衞局表示，本屆政府會在任期內於7個地區設立地區康健中心，並於另外11個地區設立規模較小、屬過渡性質的地區康健站，以在全港18區均可提供以預防為中心的基層醫療健康服務。餘下5間地區康健站分別設於觀塘、大埔、中西區、東區和沙田，將於本月下旬陸續投入服務。另位於黃大仙、屯門、南區、元朗和荃灣的地區康健中心將相繼於明年投入服務。

食衞局局長陳肇始表示，深水埗地區康健中心自6月30日起分階段投入服務，當局正積極籌備在深水埗地區康健中心設立公私營協作先導計劃，為初次確診糖尿病或高血壓的康健中心會員透過地區網絡醫生提供受資助的醫療服務，以進一步協助巿民加強慢性疾病的管理，從而分擔公營醫療系統的壓力。